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Tetë parti politike shqiptare nga Lugina e Preshevës janë bashkuar në një koalicion të përbashkët për zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Serbi, listë kjo që kryesohet nga Shaip Kamberi.
Në një lidhje të drejtpërdrejtë në lajmet e Klan Kosovës, gazetarja Altiana Zogaj ka dhënë detaje rreth pritshmërive, sfidave dhe garës për 250 ulëset në Parlamentin e Serbisë.
Zogaj theksoi se kjo është hera e dytë që shqiptarët e Luginës garojnë të bashkuar në një listë, ndërsa krahasuar me vitin 2020 kur kishin siguruar tre mandate deputetësh, kësaj radhe sfida për ta mbetet dukshëm më e vështirë.
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