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Nënkryetari i LDK-së Lutfi Haziri, ka folur rreth mbrëmjes së 6 tetorit kur u zgjodh presidentja Justina Shiroka-Pula.
Ai në DPT te Fidani në Klan Kosova ka thënë se strategjia e kryeministrit Albin Kurti, kësaj radhe ishte evitimi i zgjedhjeve.
Haziri se Kurti s'e pati problem bashkëpunimin me PDK-në.
"Tri herat e kaluar, nuk e paska pasur qëllim t'i evitonte zgjedhjet dhe nuk ka bërë koalicion me askënd, marrëveshjen për zgjedhjen e presidentit. Se PDK-së ia rrëzoi krejt parimet, s'ka kritere", u shpreh Haziri në Klan Kosova.