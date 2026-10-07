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Deputetja e PDK-së, Vlora Çitaku, ka reaguar pas vendimeve të marra mbrëmë në Kuvendin e Kosovës, duke i cilësuar ato si një kthesë të rëndësishme për vendin.
Çitaku ka thënë se, sipas saj, Kuvendi me dy vendime ka nderuar Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, institucionin dhe shtetin e Kosovës, transmeton Klankosova.tv.
“Sot, Kosova ka një ligj që mbron Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës dhe një Presidente të re, Justina Shiroka-Pulën një zonjë të dashur e të nderuar, me të cilën na lidhin shumë vite bashkëpunimi dhe miqësie”, ka shkruar Çitaku.
Ajo ka vlerësuar gjithashtu se në procesin e vendimmarrjes ka pasur ndikim edhe zëri i qytetarëve.
“Mbrëmë fitoi edhe zëri i qytetarëve. Zëri që nuk u ndal dhe që u bë obligim për institucionet”, ka deklaruar ajo.
Çitaku ka bërë thirrje për unitet rreth historisë së UÇK-së dhe ka theksuar nevojën që angazhimi institucional të vazhdojë në mbështetje të procesit gjyqësor në apel.
“Kjo është një kthesë e rëndësishme, e shumëpritur dhe e nevojshme. Tani, angazhimi ynë duhet të vazhdojë me të gjitha kapacitetet e shtetit, në mbështetje të betejës për drejtësi në apel”, ka shkruar ajo.
Në reagimin e saj, Çitaku e ka lidhur këtë zhvillim edhe me ish-krerët e UÇK-së që po përballen me procesin gjyqësor në Hagë, Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin dhe Rexhep Selimin.
“Kjo fitore e shtetit të Kosovës u dedikohet Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit. Një mesazh për ta: Kosova është pranë jush”, ka shkruar Çitaku.
“Urime, Kosovë! Me UÇK-në në zemër!”