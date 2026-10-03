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Shumë shpejt, hapësira për këmbësorë që të çon te Posta e Madhe në Kryeqytet, do të jetë më e gjerë.
Kjo pasi e gjithë zona nga “Xhorxh Bushi” në kryeqytet e deri te Posta e Madhe në Ulpianë, do të shndërrohet në shëtitore, raporton Klan Kosova.
Për këtë, tashmë janë paraparë mbi 7 milionë euro në buxhetin e Prishtinës për vitin e ardhshëm që mori aminin të martën.
Këtë lajm e kanë dëgjuar edhe prishtinasit që thonë se e mirëpresin investimin komunal.
E ankesat e një qytetari për trafikun i mbështet edhe eksperti i komunikacionit, Nol Deda.
Ai pohon se për të mos ardhur deri në këtë pikë, duhet të këtë investime në projekte të tjera.
Zëra kundër ka pasur edhe për mbylljen e rrugës “Xhorxh Bush” më 2022 me arsyetimin se kjo do të shkaktonte tollovi në qytet.
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