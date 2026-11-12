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Zëvendëspresidenti i Indonezisë, Gibran Rakabuming Raka, ka dorëzuar zyrtarisht letrën e dorëheqjes në dhomën e lartë të parlamentit, pas polemikave lidhur me vlefshmërinë e dokumenteve të tij arsimore.
Kryetari i dhomës së lartë, Ahmad Muzani, konfirmoi se Raka ia kishte paraqitur gjithashtu dorëheqjen presidentit Prabowo Subianto. Tashmë pritet që udhëheqësit parlamentarë të diskutojnë hapat e mëtejshëm për plotësimin e pozitës së tij.
Dorëheqja vjen pas vendimeve gjyqësore që ngritën pikëpyetje mbi dokumentet e tij të arsimit, të përdorura për të plotësuar kriteret e kandidimit në zgjedhjet e vitit 2024.
Ndërkohë, rreth 120 deputetë kishin kërkuar nisjen e procedurave për shkarkimin e tij, duke shtuar tensionet politike në vend.
Raka, 39 vjeç, është djali i ish-presidentit Joko Widodo./Klankosova.tv