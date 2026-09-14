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Nëse do të ketë nevojë ta përdorë këtë term përsëri, nuk dihet. Veçse ai që përdori fjalën ‘Karate’ kur në prill synohej të votohej presidenti, do të rikthehet sërish në Kuvend.
Naim Bardiqi nga radhët e Vetëvendosjes do të jetë i pari që do të fitojë ulëse në parlament pas zëvendësimit të anëtarëve të kabinetit qeveritar që ishin pjesë e legjislaturës së 11.
Në mesin e 15 fytyrave të reja që rimarrin mandate janë Fitim Haziri dhe Ilir Qeriqi.
Në pritje janë edhe Egzon Azemi, Mimoza Shala dhe Arsim Ademi, që ishin po ashtu pjesë e përbërjes së kaluar të parlamentit.
Nga foltorja e Kuvendit mund të dëgjohet sërish edhe Fatos Geci, i GUXO-s, cili do të rikthehet në mesin e ligjvënësve.
Detajet i kuptoni në kronikën më poshtë: