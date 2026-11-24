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Gazetari Muharrem Kafexhiu ka deklaruar se kryeministri Albin Kurti tashmë ka nisur përgatitjet për zgjedhjet e ardhshme.
Duke komentuar zëvendësimin e Martin Berishajt, i cili ka qenë ambasador i Kosovës në Kroaci, Kafexhiu tha se kjo temë është diskutuar edhe më parë me Kurtin, ndërsa sipas tij, zhvillimet e fundit tregojnë se kryeministri po përgatitet për procesin zgjedhor.
“Sa i përket zëvendësimit të Berishës, është e qartë, e kemi diskutuar. Z.Kurti po përgatitet për zgjedhje. Kurdoqoftë që do të mbahen ato, veç ka filluar t’i zhbëjë pak nga pak ato kritika potenciale me të cilat mund të përballet”, u shpreh mes tjerash Kafexhiu.
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