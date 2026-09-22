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Përfaqësuesja e platformës “Liria ka Emër”, Eliza Hoxha, ka bërë të ditur se pos marshit në Prishtinë më 1 tetor, e njëjta thirrje do të vazhdojë edhe në Bruksel më 10 tetor.
Ajo tha se Kosova brenda ashtu edhe jashtë do të flasë me një zë, transmeton Klankosova.tv.
“Më 1 tetor, ne do të dalim përsëri paqësisht, me një mesazh të përbashkët: JO NË EMRIN TIM. Më 10 tetor, kjo thirrje do të vazhdojë në Bruksel, së bashku me mërgatën tonë. Kosova brenda dhe Kosova jashtë do të flasin me një zë”, tha Hoxha.
Në të njëjtën kohë, platforma qytetare “Liria Ka Emër” do të filloj peticionin qytetar “JO NË EMRIN TIM”, i cili do të dërgohet simbolikisht në Bruksel, Strasburg dhe Hagë, si shprehje e qëndrimit të qytetarëve që zgjedhin t’i bashkohen kësaj nisme.
Pos tjerash, Hoxha tha se “Liria ka Emër” kërkon plan nga Qeveria, e nga institucionet koordinim. Pos tjerash, ajo iu bëri thirrje partive politike për bashkëpunim.
“Qeverisë i kërkojmë plan. Institucioneve u kërkojmë koordinim. Partive politike u kërkojmë bashkëpunim. Mërgatës dhe qytetarëve u bëjmë thirrje për pjesëmarrje qytetare. Sot nuk kërkojmë që të gjithë të mendojnë njësoj. Kërkojmë që institucionet të marrin përgjegjësitë e tyre dhe që dallimet politike të mos e pengojnë koordinimin për çështjet që konsiderohen me interes shtetëror, kombëtar e historik. Më 1 tetor në Prishtinë, më 10 tetor në Bruksel, pastaj komunë më komunë, me një mesazh të vetëm, ‘Jo në emrin tim’. Liria e Kosovës bart shumë emra nëpër histori, por ai i arti është Ushtria Çlirimtare e Kosovës”, tha ajo.