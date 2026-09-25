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Zenun Pajaziti nga Partia Demokratike e Kosovës ka deklaruar në Specialen e Klan Kosovës se institucionet janë vonuar në reagimin ndaj zhvillimeve pas aktgjykimit të Speciales.
Duke folur për veprimet institucionale, Pajaziti tha se Kryesia e Kuvendit dhe institucionet do të duhej ta fusnin çështjen në rend dite, pa e pyetur PDK-në.
“Do të ishte mjaftueshëm korrekte që Kryesia e Kuvendit dhe institucionet ta fusnin në rend dite, pa e pyetur PDK-në”, tha Pajaziti.
Ai e cilësoi 16 shtatorin si një ngjarje me peshë përtej rrethanave aktuale, duke theksuar se mund të ketë ndikim historik.
“Ngjarja e 16 shtatorit është një ngjarje që peshon më shumë sesa rrethanat aktuale. Mendoj se ka kapacitet historik për të ndikuar”, u shpreh ai.
Pajaziti shtoi se zhvillimet e fundit janë vetëm fillimi, transmeton Klankosova.tv.