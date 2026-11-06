Lajmet e fundit
Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Armend Zemaj, ka deklaruar se vendimet e Gjykatës Kushtetuese nuk duhet të trajtohen si rekomandime, por si vendime të detyrueshme për të gjitha institucionet.
Në tryezën e diskutimit për Nismën Legjislative Qytetare lidhur me moszbatimin e vendimeve të Gjykatës Kushtetuese, të organizuar nga Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), me rastin e publikimit të analizës “Moszbatimi i vendimeve të Gjykatës Kushtetuese”, Zemaj ka theksuar rëndësinë e respektimit të vendimeve të këtij institucioni.
“Në një shtet demokratik vendimet e Gjykatës Kushtetuese nuk duhet të shihen si rekomandime, por ato janë të obligueshme”, ka thënë Zemaj, raporton Betimi për Drejtësi.
Ai ka deklaruar se për LDK-në ka qenë gjithmonë e rëndësishme respektimi i akteve që burojnë nga Kuvendi i Kosovës.
“Besoj që kur ka diskutime të tilla që prekin interesin vital të shtetit të Kosovës, është domosdoshmëri që të marrin pjesë të gjitha partitë”, ka deklaruar Zemaj.