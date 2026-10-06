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Deputeti i LDK-së, Armend Zemaj ka hedhur kritika ndaj kryeministrit të vendit, Albin Kurti.
Ai ka thënë se Kurti nuk e sheh stabilitetin institucional si opsion politik.
“Çdokush që ka besuar se kjo qasje do të ndryshojë, herët a vonë është përballur me të kundërtën. Edhe kur mendon se ke dakordim, ata shfaqin një kauzë të re, një mashtrim të ri, ndërsa përgjegjësia për krizën tentohet t’i atribuohet palës tjetër. Jo sepse faktet janë të tilla, por sepse propaganda politike e tyre ushqehet në atë mënyrë.”, ka thënë Zemaj.
Ai ka shtuar se kriza institucionale mbetet opsioni i vazhdueshëm i Kurtit.
“Prandaj, kriza institucionale mbetet opsioni i tij i vazhdueshëm. Krejt ata që besojnë në bashkëpunim me të, do t’u dalë gabim; për ta, je i mirë vetëm i nënshtruar. E fatmirësisht, LDK-ja nuk nënshtrohet ndaj askujt, as nuk është nënshtruar kurrë.”, ka shkruar Zemaj. /Klankosova.tv