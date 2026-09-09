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Deputeti i LDK-së, Armend Zemaj është pyetur rreth mospajtimeve për formën e votimit të nënkryetarëve të Kuvendit të Kosovës, çka çoi edhe seancën konstituive në pauzë.
Para gazetarëve, Zemaj tha se, sipas tij, këto janë lojëra politike të VV-së, transmeton Klankosova.tv.
“Këto janë lojëra politike të Vetëvendosjes dhe kjo gjendje e krijuar, është moment i njohur për ne edhe nga e kaluara. Kjo politikë, ky popullizëm dhe kjo lojë e dyfishtë që e bëjnë më bashkëpunëtorin e tyre, Slavko Simiq”, u shpreh deputeti.