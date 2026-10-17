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Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky u kërkoi mbështetësve të shtunën të dalin pro sanksioneve të reja të ShBA-së kundër Rusisë, disa orë pasi Presidenti Donald Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv që pezullonte një paketë gjithëpërfshirëse kufizimesh që synonin ekonominë ruse.
Vendimi i Shtëpisë së Bardhë ka rritur më tej frikën se Ukraina mund të mbetet e ekspozuar ndaj sulmeve në rritje të Moskës me afrimin e dimrit, shkruan Klankosova.tv.
Në një deklaratë në mediat sociale, Zelensky e përshkroi veprimin e Trumpit për të pezulluar sanksionet si të pafat, por nuk e kritikoi drejtpërdrejt udhëheqësin e ShBA-së pavarësisht tensioneve në rritje midis Ukrainës dhe Uashingtonit në ditët e fundit.
Sipas AssociatedPress, vendimi i Trumpit është kritikuar ashpër si nga republikanët, ashtu edhe nga demokratët, të cilët thonë se ai do ta ndihmojë Rusinë të vazhdojë luftën kundër Ukrainës - pa ndikuar aspak në çmimet globale të karburanteve, të cilat janë të larta kryesisht për shkak të “luftës” së Trumpit kundër Iranit. /Klankosova.tv