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Të dërguarit e SHBA-së për negociatat e paqes, Jared Kushner dhe Steve Witkoff, kanë mbërritur në Kiev, ku janë takuar me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky.
Vizita e tyre është pjesë e përpjekjeve të administratës së Donald Trump për të arritur një marrëveshje që do t’i jepte fund luftës në Ukrainë.
Sipas Reuters, kjo është vizita e parë e Kushnerit dhe Witkoffit në Kiev në cilësinë e negociatorëve amerikanë, transmeton Klankosova.tv.
Ata udhëtuan drejt Ukrainës pas takimit me presidentin rus Vladimir Putin në Moskë, ku zhvilluan rreth tri orë bisedime.
Takimi me Putinin u cilësua nga këshilltari i Kremlinit, Yuri Ushakov, si “shumë i dobishëm”, megjithatë nuk u arrit marrëveshje për përfundimin e luftës.
Ndërkohë, Zelensky ka bërë të qartë se Ukraina është e gatshme të punojë për paqe, por kërkon garanci të forta sigurie dhe një marrëveshje që e konsideron të denjë për vendin.
“Nevojiten garanci sigurie. Nevojitet një paqe dinjitoze pas luftës. Propozimet tona janë hartuar”, deklaroi presidenti ukrainas.