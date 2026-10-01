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Presidenti i Ukrainës, Volidymyr Zelensky ka vizituar shkollën e cila është goditur me raketa nga sulmet e Rusisë, mëngjesin e së enjtes.
Zelensky ka thënë se ka biseduar më drejtorin dhe nxënësit e kësaj shkolle, që kishin arritur të shpëtonin nga shpërthimet.
“Gjëja më e rëndësishme është se të gjithë janë gjallë. Gjatë sulmit, në strehimore ndodheshin më shumë se 100 fëmijë dhe mbi 60 mësues. E falënderoj të gjithë ekipin për veprimet e tyre të vendosura që shpëtuan jetë.”, ka thënë Zelensky.
Ai ka thënë se ekipet do të nisin menjëherë riparimin e shpejtë dhe rikthimin e energjisë elektrike në objektin e shkollës.
“Goditja e shkollave dhe kopshteve është një taktikë e qëllimshme ruse, që synon ta kthejë jetën e përditshme në objektiv sulmi. Ne po punojmë vazhdimisht për të forcuar mbrojtjen tonë ajrore dhe për të rritur prodhimin e raketave përgjuese ukrainase kundër dronëve "Shahed" me motor reaktiv, me qëllim mbrojtjen e qyteteve dhe komuniteteve tona nga sulme të tilla.”, ka thënë ai. /Klankosova.tv