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Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka deklaruar se Kievi është i gatshëm të përmbahet nga sulmet ndaj infrastrukturës energjetike ruse, duke kërkuar që edhe Moska të veprojë në të njëjtën mënyrë.
“Ukraina është e gatshme të përmbahet nga sulmet ndaj infrastrukturës energjetike ruse dhe presim të njëjtën gatishmëri edhe nga Rusia”, ka shkruar Zelensky në një deklaratë të publikuar në Telegram.
Në një postim të veçantë në platformën X, të dielën në mbrëmje, ai e cilësoi njoftimin e presidentit amerikan, Donald Trump, për një armëpushim energjetik si “lajm të mirë për të gjithë”, duke theksuar rëndësinë që ai të zbatohet në praktikë.
Megjithatë, Zelensky tha se hapësira ajrore e Ukrainës ishte përballur gjatë gjithë ditës me dronë rusë të tipit “Shahed”, të prodhuar sipas teknologjisë iraniane. Ai gjithashtu raportoi për sulme me bomba ajrore të drejtuara dhe goditje ndaj infrastrukturës energjetike.
Sipas presidentit ukrainas, një central elektrik në Harkiv ishte sulmuar të dielën në mbrëmje, shkruan BBC, transmeton Klankosova.tv
Zelensky deklaroi se gjatë javës së fundit Rusia kishte kryer më shumë se 200 sulme ndaj objekteve të energjisë elektrike në Ukrainë, si dhe 17 sulme ndaj objekteve të gazit dhe naftës. Ai tha se nga këto sulme dhe zhvillimet e raportuara kishin humbur jetën 150 persona.
Presidenti ukrainas theksoi se Kievi është në pritje të hollësive të qarta për dialogun mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, duke kërkuar që presidenti rus, Vladimir Putin, t'i përmbahet asaj që ka deklaruar Trumpi.
Zbatimi i armëpushimit energjetik mbetet i paqartë, ndërsa Ukraina kërkon që çdo zotim për ndalimin e sulmeve të shoqërohet me veprime konkrete nga të dyja palët.