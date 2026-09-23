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Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky u tha liderëve në Kombet e Bashkuara të mërkurën se Ukraina ishte e gatshme për një armëpushim detar në Detin e Zi, bazuar në propozimet e Egjiptit, Indisë dhe Turqisë, dhe shtoi se tani i takon Rusisë të përgjigjet.
Zelensky foli në samitin e Ukrainës "Platforma e Krimesë", në margjinat e mbledhjes vjetore të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së me liderët botërorë dhe para një mbledhjeje të Këshillit të Sigurimit mbi luftën e Rusisë në Ukrainë, e cila tashmë ka hyrë në vitin e saj të pestë, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Ukraina, e cila ka frikë se Rusia planifikon të godasë objektet e energjisë dhe ngrohjes me raketa e dronë këtë dimër, ka bërë presion për armëpushime që përfshijnë ndalimin e sulmeve ndaj infrastrukturës energjetike dhe transportit detar në Detin e Zi.
Zelensky tha se Egjipti, India dhe Turqia kishin paraqitur opsione për të rikthyer lundrimin e sigurt për anijet tregtare në Detin e Zi, ku lëvizja e mallrave është pothuajse e bllokuar për shkak të sulmeve të rënda ndaj anijeve dhe infrastrukturës portuale nga të dyja palët.
"Ne po presim përgjigjen e Rusisë. Ukraina është e gatshme... të garantojë lundrim të sigurt dhe siguri ushqimore në Detin e Zi, nëse edhe Rusia është e gatshme të ndërmarrë hapa realë drejt uljes së tensioneve. Duhet ta nisim diku," tha ai.
Importuesit kryesorë të grurit në Azi, Lindjen e Mesme dhe Afrikë, të cilët mbështeten te rajoni i Detit e Zi për furnizim, e kanë pasur të vështirë të sigurojnë stoqe. Çmimet globale të grurit janë rritur ndjeshëm.
Zelensky, i cili pritej t'i drejtohej Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së më vonë të mërkurën, u takua me presidentin amerikan Donald Trump të martën dhe tha se ata kishin diskutuar gjithashtu për një armëpushim Rusi-Ukrainë lidhur me objektivat energjetike.
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, u tha gazetarëve pas takimit me ministrin e Jashtëm rus Sergei Lavrov të mërkurën se si Rusia ashtu edhe Ukraina kishin shprehur interes për një armëpushim të kufizuar që përfshinte drithërat dhe energjinë.
Kremlini nuk i ka mbështetur publikisht këto propozime.
Para takimit Lavrov-Rubio, Kremlini deklaroi se nuk kishte baza për bisedime më të gjera paqeje për Ukrainën, ndërsa shtoi se mbetet i hapur për bisedime të tilla.