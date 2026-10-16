Lajmet e fundit
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, deklaroi se ai "po mbron vetëm interesat e Ukrainës", pas kritikave të ashpra nga Donald Trump, i cili e quajti "turp" valën e re të sulmeve të Kievit ndaj rafinerive ruse të naftës.
Presidenti amerikan, i cili së fundmi arriti një marrëveshje të diskutueshme me Moskën për importin e naftës, tha gjithashtu se me Zelenskyn është "më e vështirë të merresh vesh sesa me [Presidentin rus Vladimir] Putin", raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
Zelensky, i cili është indinjuar nga marrëveshja për naftën, tha se nuk mund ta pranojë atë, pasi më pas mund të pasojë një marrëveshje për gazin. "Nëse nuk e kundërshtoj këtë... kush tjetër do ta bëjë?", tha ai gjatë një samiti të BE-së në Bruksel.
Tensionet midis Uashingtonit dhe Kievit janë përshkallëzuar për shkak të marrëveshjes për naftën dhe kufizimeve të vendosura ndaj rrjetit satelitor që Ukraina përdor në fushën e betejës. /Klankosova.tv