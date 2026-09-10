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Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, deklaroi të enjten se nuk do të ketë takim trepalësh për mënyrën e dhënies fund të luftës para zgjedhjeve në Rusi.
Zelensky tha se negociatorët ukrainas dhe ata amerikanë janë në kontakt të vazhdueshëm dhe se shpreson në përparim në bisedimet për energjinë dhe drithërat në fund të shtatorit, pas takimit të tij me presidentin amerikan Donald Trump, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Rusia do t'i mbajë zgjedhjet parlamentare më 20 shtator.