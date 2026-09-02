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Presidenti i Ukrainës u ka thënë linjave ajrore se hapësira ajrore ruse do të "mbyllet në mënyrë efektive", ndërsa vendi i tij përshkallëzon sulmet me dronë.
"Ne duam të paralajmërojmë çdo linjë ajrore që përdor hapësirën ajrore ruse, çdo sigurues, të gjithë ata që ende përdorin aeroportet kryesore ruse: qielli rus po bëhet plotësisht i rrezikshëm", tha Volodymyr Zelensky.
Presidenti rus Vladimir Putin u përgjigj duke thënë se komentet e Zelenskyt përbënin një "deklaratë të terrorizmit shtetëror". Rusia, shtoi ai, do të vazhdonte sulmet e saj ndaj Ukrainës, të cilat janë intensifikuar në javët e fundit, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
Shumica e linjave ajrore komerciale perëndimore nuk fluturojnë mbi Rusinë si pasojë e pushtimit të vazhdueshëm rus të Ukrainës, por transportuesit në vende si Turqia dhe Kina po.
Duke shpjeguar rrezikun e ngritur të hapësirës ajrore në fjalimin e tij të përditshëm me video të martën, Zelensky tha se "Ukraina nuk kërcënon aviacionin civil si të tillë - asnjë avion civil" dhe nuk donte humbjen e jetëve të pafajshme.
"Thjesht do të ketë dronë në qiellin e Rusisë në një shkallë që duhet të merret parasysh", tha ai.
Zelensky e drejtoi paralajmërimin për linjat ajrore që vazhdojnë të operojnë fluturime drejt aeroporteve ruse, veçanërisht në qytetet e mëdha si Shën Petersburgu dhe Moska.
Ukraina ka synuar objektet e energjisë thellë brenda territorit rus dhe ka pasur sulme të përsëritura në depot që i përkasin dy shitësve më të mëdhenj online të Rusisë, Wildberries dhe Ozon.