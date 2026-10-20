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Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka bërë të ditur se ka zhvilluar një “bisedë të mirë” me Sekretarin e Shtetit të SHBA-së, Marco Rubio, duke theksuar rëndësinë e bashkërendimit ndërkombëtar për t'i dhënë fund agresionit rus.Kreu i shtetit ukrainas theksoi se Kievi po vazhdon bisedimet e rëndësishme me partnerët strategjikë në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropë, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
Është e rëndësishme që të vazhdojmë të flasim në të gjitha nivelet dhe të punojmë së bashku për vendimet e nevojshme për t'i dhënë fund kësaj lufte”, u shpreh Zelensky.
Zelensky deklaroi se e vlerëson lart gatishmërinë e kryediplomatit amerikan për të ndihmuar dhe për të gjetur zgjidhje konkrete për sfidat me të cilat po përballet Ukraina në këtë periudhë.
Ai gjithashtu nënvizoi se vullneti i Ukrainës për paqe mbetet i palëkundur, duke ia faturuar tërësisht Moskës përgjegjësinë për vazhdimin e gjakderdhjes.
Ukraina dëshiron paqe më shumë se kushdo tjetër. Vendimi për të vazhduar me vrasje është zgjedhje e Rusisë, dhe vetëm e Rusisë”, tha ai.