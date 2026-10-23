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Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha të premten se negociatorët e paqes nga Ukraina, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë rënë dakord të takohen në nivel teknik gjatë gjysmës së parë të nëntorit në Abu Dabi, duke shtuar se shpreson që më pas të pasojë një takim mes liderëve të këtyre vendeve.
Zelensky bëri të ditur se ka biseduar të premten me të dërguarit amerikanë Jared Kushner dhe Steve Witkoff, pas takimit të tyre me presidentin rus Vladimir Putin më herët gjatë javës. Ai theksoi se çdo marrëveshje paqeje do të kërkonte garanci të forta sigurie për Ukrainën, si dhe financim për një periudhë 10-vjeçare për të mbështetur ushtrinë ukrainase.
"Plani është që takimi të zhvillohet në gjysmën e parë të nëntorit – sa më herët të jetë e mundur, natyrisht," u shpreh Zelensky gjatë një lidhjeje video me qendrën kërkimore "Hudson Institute". Ai theksoi se shumëçka do të varet nga Rusia, duke vënë në dukje se një takim i ngjashëm, i parashikuar për këtë muaj, nuk u realizua, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Zelensky nënvizoi rëndësinë e vazhdimit të përpjekjeve diplomatike për të arritur një armëpushim dhe për t'i dhënë fund luftës – e cila tashmë ka hyrë në vitin e saj të pestë – duke shtuar se edhe Evropa duhet të përfshihet në këto bisedime.
Presidenti ukrainas theksoi se është thelbësore që diskutimet teknike të pasohen nga një takim mes liderëve të vendeve përkatëse.
Ai shprehu shpresën për një takim të mëtejshëm me negociatorët amerikanë, duke shtuar se Ukraina është e gatshme të nisë negociatat për një armëpushim të plotë, ose të paktën për një marrëveshje që mbulon sektorin e energjisë apo operacionet detare, nëse Moska nuk është e gatshme të diskutojë një marrëveshje më gjithëpërfshirëse.
Ai gjithashtu përshëndeti kthimin e 270 ushtarëve që mbaheshin robër në Rusi, por theksoi se nevojiten shkëmbime të mëtejshme, duke qenë se disa trupa ukrainase mbahen në Rusi prej më shumë se 12 vitesh, që nga aneksimi i rajonit të Krimesë nga Rusia.
"Nëse ata dëshirojnë të ngrenë ndonjë çështje, ne jemi të gatshëm; megjithatë, çështja e territoreve është një temë e ndjeshme, e cila mund të trajtohet gjatë diskutimeve në nivel liderësh," tha ai.
Shtëpia e Bardhë nuk dha asnjë koment të menjëhershëm lidhur me planet për një takim trepalësh në nivel teknik. Ushtria e Ukrainës ende po has vështirësi në qasjen në sistemet e komunikimit Starlink – të cilat Ukraina i përdor për komunikim në fushën e betejës dhe për operacione me dronë – tha Zelensky, pavarësisht garancive nga ana e SHBA-së se kufizimet e shpejtësisë ishin hequr.
"Kufizimet e shpejtësisë në Starlink dhe Starshield janë ende në fuqi dhe shpejtësia nuk është rikthyer," tha ai, duke kundërshtuar një deklaratë të presidentit amerikan Donald Trump, sipas të cilit shërbimet ishin rikthyer plotësisht.