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Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky mbërriti në Madrid të mërkurën për një sërë takimesh të nivelit të lartë, që përkojnë me Samitin Ibero-Amerikan.
Vizita e tij, e cila u mbajt e fshehtë për arsye sigurie derisa avioni i tij u ul, përfshin një agjendë takimesh me udhëheqës ndërkombëtarë gjatë dy ditëve të samitit.
Të enjten, Zelenskyy do të marrë pjesë në një takim me disa nga udhëheqësit që kanë udhëtuar drejt kryeqytetit spanjoll, mes të cilëve Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, António Guterres, dhe Presidenti i Këshillit Evropian, António Costa, raporton Euronews, transmeton Klankosova.tv.
Pritet gjithashtu prania e Kryeministrit spanjoll Pedro Sánchez, si dhe e përfaqësuesve të tjerë ibero-amerikanë. Përveç këtij takimi, presidenti ukrainas do të zhvillojë bisedime dypalëshe me Sánchez-in dhe me Mbretin e Spanjës, Felipe VI.
Mbajtja e samitit në Madrid është gjithashtu një mundësi për Kievin që të forcojë kontaktet me vendet e Amerikës Latine, një rajon ku lufta e shkaktuar nga pushtimi rus vazhdon të krijojë qëndrime të kundërta. Sipas burimeve qeveritare, Zelenskyy planifikon të zhvillojë takime me përfaqësues të disa prej 22 delegacioneve ibero-amerikane që ndodhen në kryeqytet.