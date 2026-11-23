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Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky e ka konfirmuar se Ukraina kreu një sulm ndaj një anijeje luftarake ruse të ankoruar në një port në Libi të hënën, duke pretenduar se dronët detarë fundosën anijen e marinës në një sulm të papritur ditën e mëparshme.
Sipas Zelensky, forcat ukrainase vendosën shtatë dronë detarë të prodhuar brenda vendit në operacion, i cili goditi një korvetë të marinës ruse në Mesdhe, shkruan AP.
Anija ishte një nga anijet më të reja të Rusisë, e vënë në shërbim një vit pasi Moska nisi pushtimin e fqinjit të saj në vitin 2022, tha presidenti ukrainas në një postim në X.
"Vazhdojmë operacionet tona në ujëra të caktuara. Ne po përgjigjemi ndaj agresionit të Rusisë. Ne po zhvillojmë armë ukrainase," tha ai.
Zyrtarët rusë nuk dhanë asnjë koment të menjëhershëm.
Operacioni, i kryer rreth 2,400 kilometra (1,500 milje) nga vija e frontit në Ukrainë, ishte sulmi më i fundit guximtar me rreze të gjatë nga forcat e Kievit.
Ukraina herë pas here ka kapur në befasi Rusinë gjatë luftës me sulme të zgjuara që turpërojnë Moskën, si Operacioni Spiderëeb në qershor të vitit të kaluar, kur dronët e nisur nga kamionët goditën mbi 40 avionë të parkuar pranë bazave ajrore në të gjithë Rusinë, transmeton klankosova.tv.
Forcat ukrainase goditën gjithashtu anijen ruse të mallrave të thata MV Angara, të cilën Zelenskyy tha se Moska e përdorte për transportin e armëve. Ai shtoi se një helikopter ushtarak Ka-27 u shkatërrua gjatë sulmit. /Klankosova.tv