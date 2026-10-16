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Presidenti ukrainas Zelenskyy është deklaruar rrth komenteve të presidentit amerikan Donald Trump se është më e vështirë të merresh vesh me të sesa me presidentin rus Vladimir Putin.
Ai tha, në takimet e tij me Trumpin, gjithmonë ka gjetur tema për diskutim dhe vendime.
"Unë thjesht po mbroj interesat e Ukrainës," thotë ai, duke iu përgjigjur sulmeve ruse, shkruan The Guardian, transmeton Klankosova.tv.
"Dhe pavarësisht se sa shumë do të donte Rusia t'i kufizonte të gjitha të drejtat tona, është e qartë se ne kemi të drejtë të mbrohemi."
Ai tha se Putini "nuk kërkon negociata në asnjë format", por vetëm "luan këto lojëra fjalësh". "Ai nuk dëshiron që lufta të marrë fund," thotë ai, duke shtuar se veprimet e Putinit janë një "parodi" e përpjekjeve për t'i dhënë fund luftës.