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Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, i ka dhënë Zonjës së Parë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Melania Trump, çmimin më të lartë të vendit për gratë.
Urdhri i Princeshës Olga, i Klasit të Parë, iu dha Melania Trump-it për "kontributin e saj të rëndësishëm personal në mbështetjen humanitare për Ukrainën", sipas dekretit presidencial, transmeton klankosova.tv
Kjo vjen pas përfundimit të armëpushimit në rajonin jugor të Khersonit në Ukrainë, i cili mundësoi evakuimin e disa qindra njerëzve nga qyteti i Oleshky-t, që ndodhet nën pushtimin rus.
Sipas BBC, delegacionet ruse dhe ukrainase - të përbëra nga avokatë të popullit që morën pjesë në misionin e evakuimit, si dhe nga zyrtarë të lartë, pritet të takohen në Shtëpinë e Bardhë të enjten, me ftesë të Zonjës së Parë.
Shtëpia e Bardhë deklaroi se Melania Trump "kishte iniciuar në mënyrë të pavarur angazhimin midis dy kombeve ndërluftuese dhe kishte siguruar me sukses një armëpushim".
Si pala ruse ashtu edhe ajo ukrainase e falënderuan vazhdimisht Melania Trump-in për ndërmjetësimin e armëpushimit, ndonëse asnjëra palë nuk dha detaje mbi natyrën apo shtrirjen e përfshirjes së saj.