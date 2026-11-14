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Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, ka ashpërsuar kritikat ndaj kompanisë SpaceX, duke paralajmëruar se kufizimet e vendosura në shpejtësinë e terminaleve satelitore ushtarake Starshield kanë pasoja të rrezikshme për sigurinë e Ukrainës.
Sipas Zelenskyt, terminalet Starshield që operojnë në territoret e Ukrainës të pushtuara përkohësisht nga Rusia janë kufizuar në një shpejtësi maksimale prej 161 kilometrash në orë gjatë pesë ditëve të fundit. Ai pretendon se kjo po pengon kapacitetet ushtarake të vendit.
Sipas Reuters, kreu i shtetit ukrainas bëri të ditur se Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës e ka ngritur këtë çështje edhe në nivel institucional me SpaceX.
“Disa thonë se bëhet fjalë për një problem teknik. Ne nuk besojmë se është kështu”, deklaroi Zelensky në një prononcim të publikuar nga zyra e tij të shtunën.
Ai shtoi se vendosja e kufizimeve në këto territore mund të krijojë përshtypjen e njohjes së tyre si zona që nuk i përkasin Ukrainës.
Sipas Zelenskyt, kufizimet po ua vështirësojnë njësive ukrainase të mbrojtjes ajrore kapjen e dronëve rusë me motor reaktiv, duke i bërë qytetet ukrainase më të cenueshme ndaj sulmeve.
Ndërkohë, SpaceX ka kundërshtuar këto pretendime, duke mohuar se ka vendosur kufizime të reja apo se ka bërë ndryshime në funksionimin e sistemeve të saj satelitore.