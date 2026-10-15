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Bizneset e vogla zakonisht po përballen me probleme financiare.
Kontabilisti Edison Zeka, në një intervistë për gazetarin korrespodent të Klan Kosova, Valdrin Daci, tha se ky problem ka ardhur edhe si shkak i rritjes së pagës minimale, transmeton Klankosova.tv.
“Zakonisht bizneset e vogla individuale po ballafaqohen me probleme financiare për shkak që gjatë muajit po kanë shumë shpenzime, dhe po ashtu më 1 korrik është bërë paga minimale për të cilin edhe për neve kontabilistëve na kanë bërë shumë punë”, tha Zeka në emisionin “Ora Shtatë”.
Po ashtu, ai foli edhe për vështirësitë e tjera që këto bizneseve po përballen.