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Aktori britanik Tim Curry vdiq nga sëmundja e arteries koronare.
Kështu konfirmoi zëdhënësi i tij për BBC-në.
Ylli i "Rocky Horror Picture Show" vdiq në shtëpinë e tij në Los Angeles më 25 gusht, në moshën 80 vjeç.
Përveç sëmundjes së zemrës, Curry kishte një histori të goditjes në tru dhe kancerit të veshkave, të cilat ishin gjendje të rëndësishme që kontribuan në vdekjen e tij, tha zëdhënësi i tij, duke cituar një certifikatë vdekjeje të paraqitur në Qarkun e Los Angeles.
Yjet e skenës dhe ekranit i bënë homazh aktorit, i cili u bë i famshëm si Dr Frank-N-Furter i veshur me të brendshme në filmin kult të vitit 1975 "The Rocky Horror Picture Show".
Pasi pësoi një goditje pothuajse fatale në tru në vitin 2012, aktori përdori një karrige me rrota. Ai e zhvendosi fokusin e tij ekskluzivisht te aktrimi i zërit, duke shprehur mirënjohje që goditja në tru rezultoi në paralizë në vend që t'i merrte aftësinë për të folur, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv
Ai vazhdoi të shfaqej në konventat e filmit dhe botoi kujtimet e tij, Vagabond, vitin e kaluar në të cilat foli hapur për incidentin mjekësor dhe shërimin e tij të zgjatur.
"Nëse më ka lënë mbresa diçka pas kësaj, ishte sa e jashtëzakonshme ishte që isha ende gjallë", tha Curry, sipas People.