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Statistikat tregojnë se për të pestin vit radhazi shqiptarët renditen në vendin e parë për sa i përket numrin më të madh të të dëbuarve nga Anglia.
Të dhënat më të fundit të Ministrisë së Punëve të Brendshme Home Office parë nga Top Channel, tregojë se për periudhën Tetor 2025-Tetor 2026 janë dënuar 2.247 shqiptarë la leje qëndrimi, transmeton Klankosova.tv.
Sipas Home Office shqiptarët renditen të parët për numrin e dëbimeve duke lënë pas rumunët, brazilianët, indianët dhe polakët.
Pothuajse shumica e 2.247 të dëbuarve shqiptarë, janë persona të cilët kanë qenë të dënuar për vepra të ndryshme penale, të cilët pasi kanë kryer 40% të dënimeve të marra, me avionë të posaçëm janë kthyer në Shqipëri.
80% e tyre thotë Home Office ishin të dënuar si të përfshirë në shitjen e kokainës.
Një tjetër e dhënë nga Home Office tregon se “shtetasit shqiptarë përbëjnë grupin më të madh për nga shtetësia në mesin e personave të kthyer në kuadër të procedurave të lidhura me azilin, duke zënë një të katërtën (24% ose 2.831 persona) të të gjitha kthimeve të tilla deri në mars 2026.