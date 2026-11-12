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Në emisionin e mëngjesit në Klan Kosova, “Ora Shtatë”, janë diskutuar ngjarjet e fundit në shtëpinë më të madhe në Kosovë, Big Brother VIP Kosova.
Gjatë emisionit është diskutuar edhe largimi i Behares dhe reagimi i saj i parë pasi la shtëpinë.
Gazetari Agon Rexhepi tha se ajo kishte ripostuar një storie, përmes së cilës shprehte mirënjohjen për mbështetjen e njerëzve.
“Gjithçka që mund të them për momentin është se Beharja ju do shumë”, kishte shkruar ajo në storien e saj.
Sipas tij, Beharja pritet të tregojë një version më të detajuar të asaj që ka ndodhur në Prime-in e ardhshëm.