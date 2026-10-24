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Kur na ndajnë pak ditë nga nisja e Big Brother VIP Kosova më 30 tetor, në rrjet kanë vluar zërat për rolet kryesore të spektaklit.
Është përfolur shumë se Leonora Jakupi do të ulet sërish në karrigen e opinionistes, ndërsa Bora Zemani do të zëvendësojë Jonida Vokshin në krah të Alaudin Hamitit.
Megjithatë, burime të sigurta për emisionin Prive në Klan Kosova konfirmojnë se asnjëra nuk është e vërtetë, Leonora nuk do të jetë opinioniste dhe as Bora prezantuese.
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