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Pas rreth tri dekadash pritje, misteri mbi identitetin e disa prej të zhdukurve nga lufta e fundit në Kosovë po merr përgjigje.
Eshtrat e gjetura në varrezën masive në Zubin Potok janë identifikuar si pjesë e grupit të 23 intelektualëve shqiptarë, të vrarë gjatë luftës, transmeton Klankosova.tv.
Bëhet fjalë për Adem Beqiri nga Mitrovica, Idriz Rrecaj nga Skenderaj dhe Salih Mëziu po ashtu nga Skenderaj.
Në emisionin “Ora Shtatë”, gazetari korrespodent i Klan Kosova, Urall Boshnjaku bëri të ditur se tre të gjeturit ishin pjesë e “Grupit të Intelektualëve” në momentin e rrëmbimit kur dyshohet se ishin nisur drejt Malit të Zi e që pastaj ishin kapur nga forcat serbe.
Ndër të tjera, Boshnjaku tregoi rreth jetës dhe veprës së Beqirit, Rrecajt dhe Mëziut.
Sa i përket lokacioneve ku janë gjetur mbetjet mortore, Boshnjaku tha se ka pasur më herët gërmime në të njëjtën zonë, megjithatë përpjekjet e mëparshme nuk rezultuan me gjetje.
Kujtojmë se në Zubin Potok janë gjetur edhe 20 mbetje mortore, identifikimi i të cilëve është ende në pritje.