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Fatmir Sheholli do të ulet tashmë në bankën e të akuzuarve pas ngritjes së aktakuzës nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, që e ngarkon për spiunazh, raporton Klan Kosova.
Në provat materiale që e inkriminojnë Shehollin në veprën penale të spiunazhit, është zbuluar se i njëjti ka mbajtur kontakte të vazhdueshme dhe të koordinuara me Bojan Dimiç, zyrtar i lartë i BIA-së.
Ai akuzohet se ka zbatuar planin e Dimiç, me të cilin është planifikuar pranimi, transportimi dhe publikimi i materialeve të siguruara nga BIA, me qëllim të ndikimit në opinionin publik dhe jetën politike në Republikën e Kosovës, siç edhe janë përshkruar në dispozitivin e parë të kësaj aktakuze.
Klan Kosova ka siguruar aktakuzën e plotë, ku në mesin e dëshmive për akuzat e ngritura është edhe një bisedë/audio-incizim nga zbatimi i masave të veçanta hetimore.
“Me datë 23.09.2025 (Audio nga Vetura), 20:15:34 PM:
Fatmiri: Për nja 20 minuta do te jem me avokaten, ajo do ta sqaroj mënyrën për ne spital atje...Ajo do te sqaroj se si funksionon dhe cili është plani qe ajo e ka menduar. Për 20 minuta jam te ajo.
Fatmiri: Me thuaj për atë të dytën, çka po bëjmë me ketë te dytën...(bashkebiseduesi nuk dëgjohet)
Fatmiri: A do te me thirre mua dikush apo çka...nesër është data 24, duhet se paku dy dite ti shikojmë, kuptom, nuk është bash qaq e lehtë....vetëm të lutem shiko se ata budallenjtë mund te na përcjellin, me kupto.
Pjesë tjera:
Bojan Dimic: Nesër është dita ku duhet me pas kujdes/ me u rujt
Fatmiri: Po po, nesër, pasnesër, me se voni deri me te 27-tin
Bojan Dimic: Shohim gjate këtyre dy ditëve. E gjitha është e përgatitur...te kish kujdes për shkak te përgjimit, e kupton
Pjesë tjetër:
Fatmiri: Ne rregull, u morëm vesh/u kuptum. Mu nuk ma nin k..., ma ka dhanë G... edhe ditën e mire
Bojan Dimic: nuk dëgjohet
Fatmiri: Po leje atë, ligji thotë, nuk ki nevoje me thane asgjë...Ne rregull është ajo, mos u brengos
Bojan Dimic: U dakordum
Fatmiri: Vetëm deri me te 27-tin, nesër kurrsesi...Te thërras kur te jem me [redaktuar] qe te tregoj ajo per ate. /Klankosova.tv