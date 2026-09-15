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Shumë shpejt do të nisë rrugëtimin edicioni më i ri i Big Brother VIP Kosova.
Gazetari i Klan Kosova, Agon Rexhepi tregoi listën e mundshme të 10 banorëve, transmeton Klankosova.tv.
“Unë emra nuk po them, veç po du me tregu profile, ku aty-këtu mund ndonjë iniciale të emrave. Banorja e parë që unë goxha shumë e kam konfirmuar që mund të jetë pjesë e këtij formati është një tiktokere nga diaspora. Tjetër profil është një këngëtar i cili e ka kaluar moshën 55 vjeç. Një këngëtare tjetër që vjen nga muzika popullore, është rreth të 50-ave. Vazhdojmë, një moderatore jashtëzakonisht e bukur që nuk është pjesë e ekranit që një vit ose dy. Një reper i ri në moshë, por që ka arrit sukses të jashtëzakonshëm, por që ka pasur edhe disse me Feron, Don Xhonin... Kemi një gazetare e cila është në një farë mënyrë reja e një këngëtare të famshme, e kemi një influencer që është bërë i famshëm duke imituar influencerët e tjerë. Mandej e kemi një këngëtar, që është bërë i famshëm për lëvizjet e tij, Bejta. Kemi edhe një profesoreshë, Kaltrina. Dhe në fund e kemi nj regjisore”, tha Rexhepi.
“Për hir të korrektësisë, këta emra nuk janë të konfirmuar”, u shpreh ai.