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Dogana e Kosovës ka zbuluar mallra të padeklaruara në kabinën e një kamioni gjatë kontrolleve në pikën kufitare në Han të Elezit.
Siç bëhet e ditur në një njoftim të Doganës, zbulimi është bërë më 1 nëntor, gjatë kontrollit të dokumentacionit dhe krahasimit të tij me gjendjen faktike të ngarkesës, transmeton Klankosova.tv
Pas dyshimeve të ngritura, zyrtari doganor ka zgjeruar kontrollin edhe në kabinën e kamionit, ku janë gjetur 16 copë dizne për vetura dhe 250 copë mbajtëse plastike.
Vlera e përgjithshme e mallrave, pa përfshirë detyrimet doganore dhe tatimore, vlerësohet të jetë rreth 2 mijë e 400 euro.
Mallrat janë ndaluar, ndërsa rasti po trajtohet në përputhje me procedurat dhe legjislacionin në fuqi.