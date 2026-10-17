Lajmet e fundit
Në pikëkalimin kufitar në Vërmicë janë gjetur 5.31 gramë substancë e dyshuar narkotike e llojit kokainë, ndërsa lidhur me rastin dyshohet një shtetas i Shqipërisë.
Sipas raportit të Policisë, substanca është zbuluar narkotike më 16 tetor rreth orës 16:20, gjatë kontrollit në hangarin ku bëhet kontrolli i automjeteve.
Pas shqyrtimit të pamjeve nga kamerat e sigurisë, policia ka dyshuar se substanca i përket një shtetasi të Shqipërisë, të cilit gjatë kontrollit të automjetit më 4 tetor i ishin gjetur edhe 0.91 gramë substancë e dyshuar narkotike e llojit kokainë.
Për rastin e mëparshëm ishte iniciuar procedurë, ndërsa pas konsultimit me prokurorin, rasti i është referuar Drejtorisë për Hetimin e Trafikimit me Narkotikë (DHTN) për procedura të mëtejshme.