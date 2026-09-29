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9 persona janë arrestuar të dielen në një aksion të përbashkët të Prokurorisë Speciale dhe Policisë.
Ata dyshohen se kanë lidhje me zhdukjen e 23 intelektualëve shqiptarë, në zonë e Zubin Potokut.
Personat e dyshuar dolën dje para gjykatës ku edhe është kërkuar të caktohet masa e paraburgimit.
E ndërkaq, janë bërë të ditura edhe detaje tjera nga dosja e këtij rasti, specifikisht ekzekutimi dhe vrasja mizore e viktimave shqiptarë.
Se çka përmban kjo dosje, e zbulon korrespodenti i Klan Kosovës Urall Boshnjaku.