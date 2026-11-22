Lajmet e fundit
Në Llapushnik të Drenasit janë zbuluar bustet e tri figurave të rëndësishme të historisë kombëtare shqiptare: Pjetër Bogdanit, Gjergj Kastriotit - Skënderbeut dhe Adem Jasharit.
Me këtë rast, sot është mbajtur një akademi përkujtimore, ku kanë marrë pjesë përfaqësues institucionalë, historianë, artistë dhe përfaqësues të familjes Jashari.
Vendosja e tri busteve në Llapushnik vjen si nderim për kontributin dhe rëndësinë historike të këtyre figurave në historinë kombëtare shqiptare./Klankosova.tv