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Pingpongistja e re kosovare Zana Bllaca do ta përfaqësojë Kosovën në STIGA Masters U11, një prej turneve më prestigjioze evropiane për talentet e reja të tenisit të tavolinës.
Turneu do të mbahet më 24 dhe 25 tetor 2026, në Blegny të Belgjikës, dhe do të mbledhë 14 prej pingpongisteve dhe 14 prej pingpongistëve më të mirë të Evropës në kategorinë U11.
Federata e PingPongut e Kosovës tha se pjesëmarrja e Zana Bllacës në këtë ngjarje është historike për këtë sport kosovar.
“Ajo është pingpongistja e parë nga Kosova e ftuar zyrtarisht në STIGA Masters U11, duke shënuar një arritje të jashtëzakonshme për sportin e vendit”, tha Federata.
Në listën zyrtare të lojtarëve të konfirmuar për turneun, Zana Bllaca figuron në kategorinë U11 Girls Singles, me shënimin KOS, krahas talenteve të reja nga Turqia, Franca, Gjermania, Finlanda, Portugalia, Çekia, Rumania, Suedia, Letonia, Moldavia dhe Belgjika.
Kjo ftesë, tha Federata, është rezultat i talentit, punës dhe përkushtimit të vazhdueshëm të Zana Bllacës, si dhe mbështetjes së familjes, trajnerit, klubit dhe Federatës së Pingpongut të Kosovës.
“Për Kosovën, kjo nuk është vetëm pjesëmarrje në një turne ndërkombëtar. Është një moment që dëshmon se talentet kosovare po arrijnë të depërtojnë në skenat më të rëndësishme të pingpongut evropian”, tha më tej Federata në njoftim.
Në Blegny, Zana Bllaca do të ketë mundësinë të garojë kundër talenteve më të mira të kontinentit dhe ta përfaqësojë Kosovën në një ngjarje të veçantë sportive. /Klankosova.tv