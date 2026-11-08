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Zana Bllaca, vetëm 10-vjeçare, po shënon suksese në sportin e pingpongut, duke tërhequr vëmendjen me rezultatet e saj në gara të ndryshme.
E ftuar në emisionin “Weekend” në Klan Kosova, Bllaca ka folur për rrugëtimin e saj në këtë sport, pasionin për pingpongun dhe përvojat e deritanishme, njofton Klankosova.tv.
Ajo ka ndarë me shikuesit edhe emocionet për trofetë e fituar, duke treguar për arritjet që ka shënuar pavarësisht moshës së re.
10-vjeçarja e ka vlerësuar pingpongun si një sport shumë të mirë, ndërsa vazhdon të punojë për të arritur rezultate edhe më të mëdha.