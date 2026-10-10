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Sezoni i gripit dhe ftohjes sjell një rrezik në rritje të infeksioneve të frymëmarrjes, duke përfshirë ftohjen e zakonshme dhe gripin.
Ndërsa nuk ka një mënyrë të sigurt për të shmangur plotësisht sëmundjen, disa zakone të përditshme mund të ndihmojnë në uljen e rrezikut të sëmundjes dhe lehtësimin e simptomave.
Mjeku i mjekësisë familjare Dr. Aaron Block shpjegon se parandalimi varet nga masat praktike si vaksinimi, mbajtja e ajrit të pastër të brendshëm, larja e duarve dhe kujdesi i mirë për shëndetin tuaj, raporton Healthline, transmeton Klankosova.tv.
Përdorni strategji të shumta për të zvogëluar rrezikun tuaj
Një nga mënyrat më efektive për të mbrojtur veten gjatë sezonit të virusit të frymëmarrjes është të kombinoni disa masa parandaluese në vend që të mbështeteni vetëm në një.
"Kemi mësuar disa gjëra gjatë pandemisë COVID-19 që vazhdojnë të jenë të dobishme për çdo sezon të virusit të frymëmarrjes. Lista ime e shkurtër është: vaksinohuni sipas rekomandimit, përmirësoni cilësinë e ajrit në dhomat që ndani me të tjerët, lani duart dhe qëndroni në shtëpi nëse jeni të sëmurë. Një maskë që përshtatet mirë ofron mbrojtje shtesë në vendet e mbushura me njerëz, veçanërisht nëse ju ose dikush afër jush është në një grup me rrezik të lartë", thotë Dr. Block.
Viruset respiratore përhapen nga pikat që njerëzit nxjerrin kur marrin frymë, flasin, kolliten ose teshtijnë.
Nëse jeni të sëmurë, qëndroni në shtëpi sepse kufizimi i kontaktit me të tjerët zvogëlon mundësinë e përhapjes së infeksionit. Maskat ofrojnë një shtresë shtesë mbrojtjeje në hapësirat e mbushura me njerëz, gjë që është veçanërisht e rëndësishme për njerëzit me rrezik të shtuar për sëmundje të rëndë.
Mbështetni sistemin tuaj imunitar me zakone të përditshme
Nuk keni nevojë të keni rutina të hollësishme për të mbështetur sistemin tuaj imunitar. Në vend të kësaj, përqendrohuni në disa zakone që mund t'i përmbaheni: flini mjaftueshëm, ushtrohuni rregullisht, hani një dietë të larmishme dhe ushqyese dhe gjeni mënyra për të menaxhuar stresin.
Gjumi është një vend i shkëlqyer për të filluar. Një studim i vitit 2026 me 521 pacientë zbuloi se njerëzit me pagjumësi kishin dy herë më shumë gjasa të zhvillonin një infeksion ose sëmundje të ngjashme me gripin. Dr. Block shpjegon se studimi nuk vërteton drejtpërdrejt se një gjumë më i mirë parandalon sëmundjet, por ofron një arsye tjetër të mirë për ta marrë gjumin seriozisht.
Të qenit fizikisht aktiv gjithashtu ndihmon. Hulumtimet sugjerojnë se njerëzit që janë më aktivë janë në rrezik më të ulët për infeksione të caktuara.
Kini kujdes me vitaminat dhe suplementet
Raftet e suplementeve mund të jenë tërheqëse, por më shumë nuk është domosdoshmërisht më mirë. "Do të filloja me përgjigjen më pak emocionuese: Do të preferonit të kompensonit një deficit të vërtetë ushqyes sesa të blini një mori produktesh që thonë 'forconi sistemin tuaj imunitar'", shpjegon Dr. Block, duke shtuar, "Asnjë suplement nuk mund të zëvendësojë vaksinimet, gjumin ose uljen e ekspozimit ndaj viruseve".
Marrja e rregullt e vitaminës C nuk do të parandalojë ftohjet për shumicën e njerëzve, por mund të shkurtojë pak kohëzgjatjen ose ashpërsinë e simptomave. Dr. Block rekomandon marrjen e vitaminës C nga frutat agrume, specat, luleshtrydhet, brokoli dhe domatet. Suplementet janë një mundësi vetëm nëse nuk merrni mjaftueshëm nga dieta juaj, transmeton Klankosova.tv.
Vitamina D mund të jetë e dobishme për njerëzit që kanë mungesë të saj, por provat për efektivitetin e saj në parandalimin e infeksioneve të frymëmarrjes janë të përziera. Dr. Block këshillon të konsultoheni me një mjek në lidhje me testimin dhe dozën, pasi shumë nga kjo vitaminë mund të grumbullohet në trup dhe të jetë e dëmshme.
Disa studime sugjerojnë se probiotikët mund të zvogëlojnë incidencën e disa infeksioneve të traktit të sipërm respirator. Meqenëse zorrët luajnë një rol të rëndësishëm në imunitet, një ekuilibër i shëndetshëm i baktereve të zorrëve ndihmon trupin të luftojë mikrobet. Ju mund ta mbështesni këtë duke ngrënë ushqime të pasura me fibra dhe ushqime të fermentuara si kos, kefir, kimchi dhe lakër turshi.
Veproni shpejt nëse ndiheni keq
Nëse zgjoheni me fyt të kruar, hundë të bllokuar ose dhimbje trupi, mund të mos e dini menjëherë nëse keni ftohje apo grip. Për shumicën e të rriturve të shëndetshëm, hapat e parë janë të thjeshtë. Është e rëndësishme të monitoroni simptomat tuaja, të pushoni dhe të pini shumë lëngje, dhe nëse simptomat përkeqësohen ose vazhdojnë, vizitoni mjekun tuaj.
"Zbuloni se çfarë keni, veçanërisht nëse jeni në rrezik për ndërlikime. Medikamentet antivirale për gripin funksionojnë më mirë nëse merren brenda dy ditëve të para", thotë Dr. Block.
Nuk ka zgjidhje të shpejtë për sëmundjet tipike virale. Jepini trupit tuaj kohë, flini pak dhe pini shumë lëngje si ujë, çaj ose supë. Nëse keni ethe, do t'ju duhen më shumë lëngje se zakonisht. Medikamentet pa recetë nuk do ta kurojnë ftohjen, por ato mund t'ju ndihmojnë të shëroheni.
Opsionet përfshijnë acetaminofen ose ibuprofen për ethe dhe dhimbje, sprej nazal me tretësirë të kripur, tableta për fytin dhe mjaltë për të qetësuar kollën. Kërkoni ndihmë mjekësore nëse keni vështirësi në frymëmarrje, shenja të dehidrimit të rëndë ose nëse simptomat tuaja përkeqësohen pasi të jenë zgjidhur për një kohë të shkurtër.
Njihni faktorët tuaj të rrezikut
Disa njerëz duket se "kapin" çdo virus që qarkullon, por kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se ata kanë një sistem imunitar të dobët. "Ekspozimi është një pjesë e madhe e historisë. Të jetosh me fëmijë, të punosh me shumë njerëz ose të kujdesesh për të sëmurët u jep viruseve më shumë mundësi për t'ju gjetur", shpjegon Dr. Block.
Sëmurja më shpesh mund të jetë thjesht një pasqyrim i asaj se sa shpesh jeni të ekspozuar ndaj viruseve. Megjithatë, mosha, shtatzënia dhe sëmundjet kronike mund të rrisin rrezikun tuaj për sëmundje më të rënda.