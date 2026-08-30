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Disa zakone që duken krejt të zakonshme mund të ndikojnë negativisht në marrëdhënien në çift dhe, nëse përsëriten vazhdimisht, mund të çojnë edhe në probleme serioze në martesë.
Edhe veprime të vogla, si qëndrimi në telefon dhe shfletimi i rrjeteve sociale ndërsa jeni në shtrat, mund të ndikojnë në komunikimin dhe afërsinë mes partnerëve.
Sipas psikologes së çifteve në Houston, Carrie Cole, disa sjellje të përditshme mund të krijojnë probleme në një lidhje dashurie.
Megjithatë, ekspertët theksojnë se problemet në çift nuk nënkuptojnë domosdoshmërisht se një martesë po shkon drejt divorcit. Shumë çifte arrijnë t’i identifikojnë problemet dhe të ndryshojnë zakonet e dëmshme për marrëdhënien.
Këto janë disa nga shprehitë që mund ta dëmtojnë një lidhje:
Të flisni keq për partnerin pas shpinës së tij - Kritikat ndaj partnerit në biseda me të tjerët mund të dëmtojnë besimin dhe respektin në çift.
T’ia përmendni vazhdimisht gabimet - Rikthimi i vazhdueshëm te gjërat që partneri ka bërë gabim mund të krijojë tension dhe pakënaqësi.
Të mos përpiqeni ta shihni situatën nga këndvështrimi i partnerit - Empatia dhe përpjekja për të kuptuar ndjenjat e tjetrit janë të rëndësishme për një marrëdhënie të shëndetshme.
Të nisni debatet në mënyrë agresive - Gjeste apo sjellje akuzuese, si drejtimi i gishtit ndaj partnerit, mund ta përshkallëzojnë konfliktin.
Të mos kuptoni kur një debat duhet të përfundojë - Vazhdimi i një konflikti edhe kur të dy partnerët janë të acaruar mund ta përkeqësojë situatën.
Të mos debatoni kurrë - Edhe shmangia e plotë e konflikteve nuk është domosdoshmërisht shenjë e një marrëdhënieje të shëndetshme. Problemet e pathëna mund të grumbullohen me kalimin e kohës.
Të prisni shumë gjatë për t’i zgjidhur problemet - Shtyrja e vazhdueshme e bisedave të rëndësishme mund të bëjë që problemet e vogla të shndërrohen në konflikte më të mëdha.