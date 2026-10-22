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Deputetja e LDK-së, Janina Ymeri i ka replikuar ministrit të Shëndetësisë, Arben Vitisë, rreth mungesës së hapave në sektorin e shëndetësisë në Kosovë.
Sipas saj, buxheti është i madh në këtë ministrit, megjithatë, siç thotë ajo, hajnia është po aq, por që barna s’ka, transmeton Klankosova.tv.
“Ministër, buxheti i madh, po, hajni e madh po, por barna jo! Ky është realiteti që sot e kemi në Ministrinë e Shëndetësisë, faktikisht në ShSKUK. Meqë i përmende familjarët, e vërtetë, axhën e kam mjek, por nuk pati asgjë deklarimi im që bie ndesh me atë çfarë ka ndodhur. Unë nuk po them që e ka vra të ndjerën, që më vjen keq me ia përmend emrin në këtë tragjedi, Palbociclibi”, u shpreh Ymeri.
Ajo ndër të tjera pyeti ministrin se si do të ia dilte ta blinte barin Palbociclibi, i destinuar për një lloj kanceri, pasi i njëjti sipas saj, kushton rreth 1800 euro.
“Ti e din shumë mirë sa kushton ky hap... imagjinoje veten, se nuk e paske tregu edhe qysh ndihesh, apo nuk je njeri për me mendu qysh ndihesh. Imagjino me pasë rrogën 1500 euro, që supozoj e ki shumë më shumë, si ministër, edhe hapi kushton 1800 euro, qysh ia bën? Dhe sot më thu se jena të ri në këtë punë?”, u shpreh ajo.
Ndërkohë, ministri iu kundërpërgjigj Ymerit, duke i thënë se e njëjta, sipas tij, po dëshiron të bëjë spektakël pa nevojë.