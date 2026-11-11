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Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Janina Ymeri, sërish ka kritikuat ekzekutivin e vendit lidhur me importin e nergjisë elektrike.
Ajo ka shkruar se tashmë edhe nga Dogana e Kosovës është e dokumentar se është importuar rrymë nga kompania e Vuk Hamoviç, siç ka thënë ajo, pjesëtar i së ashtuquajturës mafia energjetike.
Për më tepër së njëjtës kompani, sipas saj, edhe I është shitur rrymë nga Kosova po në vitin 2026.
“Ne tymin e çmimin e rrymës, EFT paranë. Albin Kurti si kryeministër, kukull e mafisë energjetike e grryes i vendit të tij.”, ka shkruar Ymeri. /Klankosova.tv