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Një moment i pazakontë ka ndodhur gjatë ndeshjes së Prachuapit në Tajlandë, ku protagonist ishte ish-lojtari i Premierligës, Andros Townsend.
Futbollisti anglez po kryente disa lëvizje në fushë, kur papritur mirëmbajtësi i terrenit e “shkeli me valak”, duke i shkaktuar një situatë jo fort të zakonshme gjatë ndeshjes.
Ngjarja ndodhi gjatë përballjes mes Prachuapit dhe Pattanit, sfidë të cilën skuadra e Townsend e fitoi bindshëm me rezultat 0-3.
Townsend, i cili ka një karrierë të gjatë në futbollin anglez, tashmë është pjesë e skuadrës tajlandeze Prachuap.