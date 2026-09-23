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Protesta “Jo në emrin tim” vijon sonte me natën e tetë në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, ku krahas fjalimeve dhe mesazheve të protestuesve, publiku do të ketë mundësinë të ndjekë edhe performancën e këngëtarit Ylli Limani.
Mbrëmja e sontme, e cila nis në ora 21:00, do të shoqërohet edhe me fjalime nga këngëtarja Leonora Jakupi, si dhe gazetari dhe veterani i luftës çlirimtare, Resul Sinani.
Në program janë paraparë gjithashtu fjalime nga organizatori i protestës, Çlirim Haziri, studentet Aolta Bajrami dhe Alma Ramaj, si dhe aktivisti Arianit Elshani.
Protesta “Jo në emrin tim” është organizuar në shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të Gjykatës Speciale në Hagë lidhur me ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.