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Zinedine Zidane është rikthyer në qendër të vëmendjes së futbollit francez pasi mori drejtimin e ekipit kombëtar së fundmi.
Ish-mesfushori i Francës pasoi Didier Deschamps si trajner dhe e ka filluar karrierën e tij me dy fitore në dy ndeshjet e para. Megjithatë, ishte performanca e tij në stërvitje që tërhoqi vëmendjen e lojtarëve të tij.
Zidane veshi këpucët gjatë një seance stërvitore dhe u përfshi në ekip. Edhe pse është 54 vjeç, ai tregoi se ende zotëron aftësitë teknike për të cilat njihej gjatë karrierës së tij si lojtar, shkruan Index.hr, transmeton klankosova.tv.
Lëvizjet e tij kanë impresionuar veçanërisht lojtarin e kombëtares franceze, Manu Kone.
"Ajo që më tronditi gjatë javës së parë të stërvitjes ishte niveli i tij teknik. Ai nuk ka humbur asnjë nga aftësitë e tij", tha mesfushori i Romës.
Kone më pas vazhdoi të përshkruante përshtypjen që trajneri i ri francez i la.
"Kur sheh se ai ende e ka atë teknikë sot, mendon se në kulmin e tij duhet të ketë qenë i pabesueshëm", tha lojtari ndërkombëtar francez.
Zidane nuk jep udhëzime vetëm nga stoli gjatë stërvitjes. Ai merr pjesë aktive në stërvitje, demonstron situata të caktuara dhe u tregon lojtarëve detaje teknike. Kjo qasje është veçanërisht interesante për Kone-n, i cili luan në të njëjtin pozicion ku Zidane kaloi pjesën më të madhe të karrierës së tij.
"Ai ishte edhe mesfushor, kështu që si mesfushor dëgjoj gjithçka që thotë dhe mund të mësoj vetëm prej tij. Ai më jep shumë këshilla për pozicionimin dhe më jep më shumë përgjegjësi", tha Kone.
Zidane kështu arriti dy fitore në fillim të karrierës si trajner i Francës, ndërsa në të njëjtën kohë la një përshtypje të fortë në ekipin kombëtar francez me punën e tij në stërvitje.