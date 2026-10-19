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Aktori i njohur Ylber Bardhi po përballet me një humbje të rëndë familjare. Ai ka njoftuar për ndarjen nga jeta të motrës së tij, Besës, përmes një dedikimi emocionues të publikuar në rrjetet sociale.
Me fjalë të mbushura me dhimbje, Bardhi ka shprehur mallin dhe dashurinë për motrën e tij, duke e përshkruar humbjen si një pjesë të shpirtit që është shuar bashkë me të.
“BESA ime, motra ime e dashur. Sot një pjesë e shpirtit tim u shua bashkë me ty”, ka shkruar aktori në Facebook, transmeton Klankosova.tv.
Ai ka theksuar se kujtimi dhe dashuria për të do të mbeten të përjetshme, duke e mbyllur dedikimin me fjalë që prekin zemrat: “Vëllai yt do të të mbajë përjetë në zemër, sepse motrat nuk harrohen kurrë, e as kur largohen nga kjo jetë. Të dua”.