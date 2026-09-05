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Astrologia Antigona Kotorri ka paralajmëruar ndryshime të rëndësishme planetare gjatë javës së ardhshme, me 10 shtatorin si një nga datat kryesore.
“Datën 10 e kemi shumë të rëndësishme, sepse po ndodhin tre evente të cilat janë shumë të mëdha”, tha Kotorri në emisionin “Weekend”.
Kotorri veçoi Luanin dhe Ujorin si ndër shenjat më të favorizuara, ndërsa Peshorja dhe Virgjëresha duhet të kenë më shumë kujdes.
“Universi gjithmonë kur ta jep bekimin, ta jep edhe detyrën”, u shpreh astrologia.
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